МВД готово к предотвращению возможных беспорядков после выборов и референдума

МВД готово к предотвращению возможных беспорядков после досрочных президентских выборов и референдума по определению формы правления. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

По словам представителей ведомства, есть оперативная информация о возможных провокациях, но к их предотвращению и любым попыткам дестабилизации общественно-политической обстановки сотрудники правоохранительных органов готовы.

Сегодня проходят выборы главы государства и плебисцит. На 16.00 явка составила 26,59 процента. Напомним, что число пришедших на референдум и выборы будет подсчитываться раздельно.