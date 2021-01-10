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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

МВД готово к предотвращению возможных беспорядков после выборов и референдума

МВД готово к предотвращению возможных беспорядков после досрочных президентских выборов и референдума по определению формы правления. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции. 

По словам представителей ведомства, есть оперативная информация о возможных провокациях, но к их предотвращению и любым попыткам дестабилизации общественно-политической обстановки сотрудники правоохранительных органов готовы. 

Сегодня проходят выборы главы государства и плебисцит. На 16.00 явка составила 26,59 процента. Напомним, что число пришедших на референдум и выборы будет подсчитываться раздельно. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/179397/
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