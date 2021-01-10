Выборы президента и референдум. За рубежом проголосовали 4 тысячи 704 человека

За пределами Кыргызстана продолжают работать избирательные участки. По состоянию на 14.00 на досрочных выборах президента и референдуме проголосовали 4 тысячи 704 кыргызстанца. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, общее число избирателей за рубежом составляет 49 тысяч 479 человек. На досрочные выборы и референдум образовано 48 избирательных участков в 28 странах мира.

Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.