15:26
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Выборы
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. За рубежом проголосовали 4 тысячи 704 человека

За пределами Кыргызстана продолжают работать избирательные участки. По состоянию на 14.00 на досрочных выборах президента и референдуме проголосовали 4 тысячи 704 кыргызстанца. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, общее число избирателей за рубежом составляет 49 тысяч 479 человек. На досрочные выборы и референдум образовано 48 избирательных участков в 28 странах мира.

Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/vybory/179353/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Явка избирателей на референдуме на 14.00 составила 18,55 процента
МВД: Массовый подвоз в Иссык-Кульскую область не подтвердился
На 14.00 на выборах президента проголосовали 18,56 процента избирателей
В Баткене представители партии «Мекенчил» проводят агитацию возле УИК № 8078
Канат Джумагазиев. Обстановка в столице Кыргызстана спокойная
Недоступные участки. Людям с инвалидностью не создали условия для голосования
Бишкекчанина отправили голосовать не на его избирательный участок
ЦИК начала проверку сообщения о фиксации агитаторами пришедших избирателей
Избиратель из Джалал-Абадской области нашла себя на Иссык-Куле
Курсан Асанов намерен оспаривать итоги выборов, если они будут незаконными
Популярные новости
Выборы президента. АСУ не&nbsp;работают, бюллетени кидают в&nbsp;обычные урны Выборы президента. АСУ не работают, бюллетени кидают в обычные урны
Начато расследование по&nbsp;автобусам, перевозившим бесплатно граждан на&nbsp;Иссык-Куль Начато расследование по автобусам, перевозившим бесплатно граждан на Иссык-Куль
Артем Новиков признал, что кабмин готов к&nbsp;провокациям после окончания выборов Артем Новиков признал, что кабмин готов к провокациям после окончания выборов
На&nbsp;избирательных участках работают более 5&nbsp;тысяч медиков На избирательных участках работают более 5 тысяч медиков
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
10 января, воскресенье
15:24
Явка избирателей на референдуме на 14.00 составила 18,55 процента Явка избирателей на референдуме на 14.00 составила 18,5...
15:22
МВД: Массовый подвоз в Иссык-Кульскую область не подтвердился
15:18
На 14.00 на выборах президента проголосовали 18,56 процента избирателей
15:12
В Баткене представители партии «Мекенчил» проводят агитацию возле УИК № 8078
15:08
Канат Джумагазиев. Обстановка в столице Кыргызстана спокойная