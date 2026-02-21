Выборы президента в Украине могут пройти осенью 2026 года, заявили в Раде

Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го, при этом их проведение допускается без отмены военного положения. Об этом сообщает издание «Инсайдер» со ссылкой на источники в Верховной раде.

«Часть руководителей парламентских партий уже довела до своих региональных организаций ориентировочные сроки: президентские выборы планируют на осень 2026 года, парламентские — на весну 2027-го. Один из обсуждаемых вариантов — проведение кампаний и голосования без отмены военного положения, то есть прямо во время продолжающегося конфликта», — говорится в публикации.

На этом фоне в Верховной раде усилились кадровые и политические перестановки. Часть действующих депутатов работает над созданием собственных политических проектов, ориентированных на новый избирательный цикл и возможный запрос на «военное» или «послевоенное» лидерство.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы в Украине и референдум по мирному соглашению.