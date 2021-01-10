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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Разобрались. Один из чеков по итогам выборов на Сахалине оказался подделкой

Как ранее сообщало 24.kg, на избирательном участке, образованном на территории канцелярии посольства Кыргызстана в России в Южно-Сахалинске, в 15.00 по бишкекскому времени завершился процесс голосования на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления.

Согласно опубликованному чеку, заверенному печатью ТИК, проголосовали 459 избирателей из 851. Большинство из них — 345 человек — отдали голоса за Садыра Жапарова. На втором месте Адахан Мадумаров. За него проголосовали 100 человек.

Однако в редакцию прислали другой чек, согласно которому большинство голосов в Южно-Сахалинске отдано за кандидата в президенты Адахана Мадумарова — 345. За Садыра Жапарова проголосовало 100 человек. Этот чек также заверен печатью. Подпись ответственного идентична росписи на ранее опубликованном чеке.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров сообщил 24.kg, что ведомство разобралось с этим фактом: один из чеков оказался подделкой. Эту информацию подтвердили, по словам Шайназарова, и в МИД. «Речь идет о том чеке, где указано, что за Жапарова отдали голоса 100 человек. Будет составлен соответствующий протокол по этому факту. Поскольку подделка избирательных документов — серьезное нарушение», — отметил он.

Всего за рубежом организовано 48 участков в 28 странах. Первым в 3.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179402/
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