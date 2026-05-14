Объем взаимной торговли стран Центральной Азии удвоился за последние пять лет

Общий объем взаимной торговли стран Центральной Азии в 2025 году достиг $12,3 миллиарда, что почти в два раза больше показателей 2020 года. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков Евразийского банка развития на основе данных ЮНКТАД-ВТО.
Кыргызстан обеспечил около 7 процентов внутрирегионального экспорта — поставки страны в государства Центральной Азии составили $0,9 миллиарда. Наиболее заметный рост зафиксирован в торговле с Узбекистаном: экспорт увеличился в 2,7 раза и достиг $0,4 миллиарда.
Основными экспортными товарами Кыргызстана стали необработанные драгоценные металлы (37 процентов), уголь (11 процентов), изделия из пластмассы (9 процентов) и молочная продукция (4 процента).
При этом Казахстан остается крупнейшим участником взаимной торговли в регионе с долей 54 процента и объемом поставок $6,6 миллиарда. Узбекистан занимает второе место с долей 26 процентов и объемом торговли $3,2 миллиарда.
Аналитики отмечают, что рост торговли связан как с низкой стартовой базой прошлых лет, так и с усилением экономического сотрудничества между странами региона и упрощением торговых процедур.
По оценкам ЕАБР, потенциал дальнейшего увеличения внутрирегиональной торговли Центральной Азии к 2029 году составляет около $4 миллиарда — это примерно треть от текущего объема товарооборота.