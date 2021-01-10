В списки избирателей за рубежом включены более 49 тысяч кыргызстанцев

В списки избирателей, которые будут голосовать за пределами Кыргызстана, включены 49 тысяч 479 граждан. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила, что за рубежом откроют 48 участков в 28 странах. Первыми начали голосовать кыргызстанцы, живущие в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Якутске, Иркутске и Новосибирске.

«Список избирателей на досрочные выборы и список участников референдума на 10 января является идентичным по содержанию. Но учет числа принявших участие в выборах и референдуме будет вестись отдельно», — подчеркнула Нуржан Шайлдабекова.