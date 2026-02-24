Голосовать станет выгоднее, чем продавать голос? Поправки к закону о выборах

В Жогорку Кенеш внесли проект поправок в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Инициатор документа — депутат Дастан Бекешев. Цель изменений официально обозначена как повышение явки избирателей, борьба с подкупом голосов и наведение порядка с голосованием вне помещения.

Как стимулировать граждан голосовать

Законопроект закрепляет право государства стимулировать участие граждан в выборах. Предлагается ввести три механизма:

Финансирование местных инициатив из республиканского бюджета для тех органов МСУ, где на участках явка превысила 70 процентов. Деньги предполагается направлять исключительно на благоустройство: освещение, спортплощадки, озеленение и другие проекты, выбранные на местах.

Бесплатный проезд в день голосования на общественном транспорте для всех граждан, чтобы люди могли без затрат добраться до участка.

Обязанность работодателя предоставить работнику время для голосования, независимо от формы собственности компании.

В законопроекте зафиксирован перечень стимулов — без штрафов за неучастие и идей о принуждении к голосованию.

Борьба с подкупом избирателей

Отдельный блок поправок направлен на борьбу с подкупом избирателей. Предлагается создать специальный фонд при ЦИК, формируемый за счет республиканского бюджета. Из него планируется:

выплачивать денежное вознаграждение гражданам, сообщившим о фактах подкупа, при подтверждении таких фактов;

поощрять активных граждан грамотами и знаками внимания для тех, кто не заинтересован в деньгах, но хочет общественного признания.

По замыслу авторов, в условиях, когда избирателю станет выгоднее сообщить о подкупе, чем брать деньги, схема «кандидат — посредник — покупка голосов» станет куда более рискованной и менее привлекательной.

Голосование вне помещений

Значительно переписывается порядок голосования вне помещения:

проголосовать на дому смогут только избиратели с инвалидностью и граждане в тяжелом состоянии здоровья — при наличии подтверждающих документов;

заявление о голосовании вне помещения подается лично, через близкого родственника или социального работника не позднее чем за три дня до голосования;

строго закрепляется правило: участковая комиссия выезжает только в пределах своих границ;

заявления от домкомов, председателей ТСЖ и агитаторов подавать запрещается;

голосование на дому проводится только в день голосования, с 8.00 до 18.00;

при выезде комиссия обязана обеспечить биометрическую и персональную идентификацию избирателя, присутствие наблюдателей и прозрачный учет бюллетеней.

Эти нормы призваны отсечь манипуляции с домашним голосованием и «организованные» заявки от домкомов и местных посредников.

Агитация и админресурс

Проект также затрагивает агитацию и использование административного ресурса:

уточняется, что представителями кандидатов не могут быть лица, замещающие государственные и муниципальные должности;

расширяется круг тех, кому запрещено заниматься агитацией, включая председателей и заместителей территориального общественного самоуправления;

вводится прямой запрет на агитацию внутри и на территории культовых зданий, школ, детских садов и медучреждений — вместо размытой формулировки о «близости»;

депутатам разрешается агитировать только за себя или партию, которая их выдвинула, а не за любых кандидатов.

Соцсети, пожертвования и агитаторы

Отдельный блок поправок касается соцсетей и агитационных материалов. Кандидатам разрешается размещать в соцсетях материалы, не относящиеся к агитации, без риска цензуры. Закон уточняет, какие именно агитационные материалы должны содержать реквизиты заказчика и изготовителя, и выводит из этого требования товары с символикой и контент, который кандидат делает сам для соцсетей.

В финансовой части предлагается:

разрешить пожертвования в избирательный фонд через QR-код, при этом банк обязан передавать ПИН и ФИО жертвователя;

четко прописать, кого считать анонимным жертвователем — если нет ФИО и ПИН в платежном документе или у банка;

закрепить, что расходы на питание агитаторов, доверенных лиц и наблюдателей не обязаны оплачиваться из избирательного фонда.

Законопроект предлагает сократить максимальное число официальных агитаторов для кандидата в депутаты — с 1 тысячи до 500 человек.

По мнению автора, чрезмерно большой лимит фактически легализует массовый подкуп через «агитаторов».

Досрочное прекращение полномочий

Отдельная норма исключает из закона основание для досрочного прекращения полномочий депутата Жогорку Кенеша при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Дастан Бекешев считает, что это противоречит Конституции и создает риск давления на парламентариев через возбуждение дел.

Что убрали из закона и что дальше

В результате общественного обсуждения документа из него исключили норму о стимулировании граждан цифровыми сомами — идею раскритиковали пользователи.

В пояснительной записке подчеркивается, что проект:

не требует дополнительных средств из республиканского или местных бюджетов;

не затрагивает предпринимательскую деятельность и не нуждается в регулятивном анализе;

не ведет к негативным социальным, экономическим или коррупционным последствиям.

Документ внесен на рассмотрение парламентских профильных комитетов и Жогорку Кенеша.