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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

МВД: Поступило 32 заявления об использовании административного ресурса

Большинство заявлений об использовании административного ресурса на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления не подтверждается. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы МВД Октябрь Урмамбетов.

По его словам, поступила одна жалоба о препятствовании голосованию, 13 — о продаже голосов, 32 — об использовании административного ресурса.

«По трем фактам об использовании административного ресурса ведется проверка. Остальные жалобы не подтвердились», — заявил он.

Октябрь Урмамбетов отметил, что по сравнению с парламентскими выборами 2020 года заявлений о нарушениях в ходе президентских выборов меньше в шесть раз.

«Во время прошлых парламентских выборов поступило 500 жалоб на разные нарушения выборного процесса, в этот раз всего 78», — сказал замминистра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179367/
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