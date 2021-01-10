Выборы президента. Клара Сооронкулова: Нужно уважать мнение большинства

Кандидат в президенты Клара Сооронкулова считает, что нужно уважать мнение большинства, высказавшего на досрочных выборах главы государства поддержку Садыру Жапарову. Она прокомментировала 24.kg предварительные итоги голосования.

По словам Клары Сооронкуловой, эту гонку для себя провальной она не считает. «Что касается референдума, то процедура его проведения, конечно, совершенно неправильная. Но отчаиваться не стоит. Все впереди», — уверена она.

Для человека, который баллотируется впервые, это неплохой результат. По крайней мере, есть с чем работать. Клара Сооронкулова

Напомним, что сегодня в Кыргызстане прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,02 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.