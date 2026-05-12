Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что ГКНБ намерен получить официальный доступ к базам данных операторов сотовой связи. Об этом парламентарий рассказал в своих социальных сетях.

По словам депутата, спецслужба уже имеет возможность получать такую информацию, но теперь хочет закрепить это законодательно.

Также, как отметил Дастан Бекешев, речь идет о системе СОРМ — комплексе технических средств для оперативно-разыскных мероприятий, который позволяет в режиме онлайн прослушивать телефонные разговоры и контролировать трафик.

По его словам, операторы связи должны будут самостоятельно закупать, обслуживать и хранить оборудование СОРМ, однако сама система будет принадлежать государству, а именно ГКНБ.

Кроме того, депутат заявил, что спецслужба просит предоставить ей полномочия отключать мобильные устройства и другие средства связи в случае введения чрезвычайного или военного положения.

По данным народного избранника, в качестве примера приводится практика США, Израиля и других стран.

При этом он подчеркнул, что у него остаются вопросы по поводу защиты частной жизни граждан.

«Они говорят, что этот проект закона инициирован в целях безопасности граждан. Но как именно будет обеспечиваться эта защита? Иногда происходят злоупотребления», — отметил Дастан Бекешев.