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Общество
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Канат Джумагазиев. Обстановка в столице Кыргызстана спокойная

В Бишкеке первая половина дня голосования прошла в спокойной обстановке, без провокаций и нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

«Обстановка на 14.30 в столице спокойная, выборы президента, а также проводимый референдум проходят свободно. Сотрудники городской милиции обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы. Инспекторы бишкекской Патрульной службы милиции внимательно контролируют все близлежащие дороги и подъездные пути к избирательным участкам во избежание возникновения автомобильных заторов и пробок. Общественный транспорт работает в обычном, штатном режиме, все городские коммуникации функционируют бесперебойно», — приводит слова начальника ГУВД Бишкека Каната Джумагазиева пресс-служба ведомства.

В столичной милиции просят граждан в случае происшествий и провокаций незамедлительно обращаться в милицию по номеру 102.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179352/
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