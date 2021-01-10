Канат Джумагазиев. Обстановка в столице Кыргызстана спокойная

В Бишкеке первая половина дня голосования прошла в спокойной обстановке, без провокаций и нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

«Обстановка на 14.30 в столице спокойная, выборы президента, а также проводимый референдум проходят свободно. Сотрудники городской милиции обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы. Инспекторы бишкекской Патрульной службы милиции внимательно контролируют все близлежащие дороги и подъездные пути к избирательным участкам во избежание возникновения автомобильных заторов и пробок. Общественный транспорт работает в обычном, штатном режиме, все городские коммуникации функционируют бесперебойно», — приводит слова начальника ГУВД Бишкека Каната Джумагазиева пресс-служба ведомства.

В столичной милиции просят граждан в случае происшествий и провокаций незамедлительно обращаться в милицию по номеру 102.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.