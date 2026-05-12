Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ

Даже если вас прослушивает спецсотрудник или орган, вы этого не поймете. Мы если слушаем, вы не заметите, но только при строгом соблюдении Конституции и при наличии решения суда. Такое заявление сделал заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Темой обсуждения стал законопроект, который предусматривает предоставление ГКНБ доступа к базам данных операторов сотовой связи.

Во время заседания депутат Исманали Жороев спросил, существует ли в Кыргызстане автоматическая система прослушки разговоров по ключевым словам.

«Прослушка везде есть, но она автоматически включается при использовании в разговоре определенных слов. Или это не так? Есть эта прослушка или нет?» — поинтересовался нардеп.

В ответ представитель спецслужбы заявил, что прослушивание возможно только по решению суда и в рамках законодательства.