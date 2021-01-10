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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Люди утратили веру в институты власти. Политолог о низкой явке избирателей

Одна из причин низкой избирательной явки на выборах президента и референдуме кроется в том, что электорат утратил веру в институты власти. Таким мнением с 24.kg поделился политолог Игорь Шестаков.

«У нас фактически с середины октября нет легитимного парламента и президента. Люди выживают сами. К электорату приходит понимание, что власть не играет в их жизни и судьбе какую-то важную роль», — считает он.

Кыргызстанцы, как и весь прошлый год, выживали и продолжают выживать сами. Результат этого — утрата веры властям, в частности институту президента.

Игорь Шестаков

«Референдум в свою очередь для большинства населения — вещь достаточно абстрактная и не служит поводом для того, чтобы бросить все дела и бежать скорее голосовать», — отметил он.

По мнению политолога, низкая явка — это еще и реакция людей на вялую избирательную кампанию. Сыграла свою роль и отмена голосования по форме № 2.

«Из процесса были исключены порядка 500 тысяч граждан, а это немало. Важно помнить, что Кыргызстан — страна не только внешней, но и внутренней трудовой миграции. Полагаю, что из тех, кто в день голосования оказался не по месту прописки, лишь единицы поехали на малую родину, чтобы отдать свой голос», — считает он.

По прогнозу Игоря Шестакова, 30-процентный барьер на референдуме с трудом, но все же будет преодолен.

Эксперт напоминает о зарубежных избирательных участках, которые закрываются для голосования последними. Учитывая тяжесть, с которой происходит избирательный процесс, он также отмечает, что борьба политических сил после выборов усилится.

Напомним, что сегодня в республике проходят выборы президента и референдум по определению формы правления.

Отметим, что выборы главы государства признают состоявшимися при любой явке избирателей.

На 16.00 явка на референдуме по форме правления составила 26,55 процента, на досрочных выборах — 26,59 процента. Участки закроются в 20.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179390/
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