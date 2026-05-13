В Кыргызстане хотят ввести новые фильтры для кандидатов в президенты

В Жогорку Кенеш внесли законопроект о поправках в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента. Документ предусматривает ужесточение требований к кандидатам, ограничение числа агитаторов и внедрение электронного сбора подписей.

Согласно проекту, граждане и политические партии должны будут создавать избирательный фонд и вносить избирательный взнос еще до подачи документов о намерении участвовать в выборах. При отсутствии оригинала банковского документа ЦИК сможет вернуть документы без рассмотрения.

В справке-обосновании указано, что изменения подготовили после проблем, выявленных на предыдущих выборах. Авторы инициативы отмечают, что во время досрочных выборов депутатов ЖК в 2025 году из 589 человек, заявивших о намерении участвовать, зарегистрировались только 467. Еще 56 кандидатам отказали из-за отсутствия документов о внесении избирательного взноса и несоздания избирательных фондов.

Законопроект предлагает разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов в электронном формате с использованием облачной электронной подписи.

Кроме того, предлагается сократить число агитаторов. Вместо действующих лимитов — до 10 тысяч агитаторов на президентских выборах и до 1 тысячи на парламентских — вводится ограничение не более трех агитаторов на каждый избирательный участок.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Марлен Маматалиев, Дастан Бекешев и Мирлан Жеенчороев.