Сбои техники и пассивность. Что происходит на избирательных участках Бишкека

В Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

Журналист 24.kg побывал на нескольких избирательных участках Бишкека и посмотрел, как голосуют жители столицы.

Утро дня голосования на избирательном участке № 1046, расположенном в Бишкекском гуманитарном университете, началось с нежелания электронной урны принимать отданные за кандидатов в президенты голоса. Приняв шесть бюллетеней, техника дала сбой. В ожидании специалистов ЦИК голосование здесь продолжилось по старинке.

«К сожалению, такая ситуация наблюдается не только у нас, но и на многих участках. По словам специалистов ЦИК, отказ оборудования может быть связан с холодом», — сказал Токтобаев.

По словам председателя УИК Канатбека Токтобаева, после завершения процесса голосования бюллетени будут подсчитываться вручную в присутствии наблюдателей.

Не обошлось без эксцессов и на избирательном участке № 1215 в здании Детской музыкальной школы имени Шубина. Здесь одна из урн с утра вначале не выдавала контрольный — «нулевой» чек, а спустя время выдала его отпечатанным наполовину.

«На 10.22 из 1 тысячи 565 зарегистрированных у нас избирателей проголосовали 78 человек. Если вечером АСУ также отпечатают контрольные чеки наполовину, то мы вызовем технических специалистов ЦИК и проведем ручной подсчет голосов. По нашим сведениям, схожие проблемы есть и на других участках», — сказала председатель УИК Елена Шестакова.

Повели себя капризно АСУ утром в день голосования и на избирательном участке № 1324 в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Фото 24.kg. Избирательный участок № 1324

«На 10.34 у нас проголосовали 57 человек, 64 человека проголосовали накануне вне помещения. Всего — 1 тысяча 71 избиратель. Из-за холода АСУ поначалу дали сбой. Очень капризная техника. Но мы дождались, когда они согреются. Сейчас все работает нормально», — рассказала председатель УИК Назима Ариятбекова.

В Кыргызском экономическом университете на УИК № 1221 неизвестные оборвали указатели, подсказывающие избирателям, что вход на участок для голосования со двора. Это добавило неудобство не только желающим исполнить свой гражданский долг, но и местному охраннику, вынужденному перенаправлять пришедших.

«Пока, к счастью, все нормально. Из 1 тысчи 954 избирателей свой голос уже отдали 123 человека», — отметила председатель УИК Айбарчин Турсунова.

Ни очередей, ни столпотворений на этом, как и на предыдущих участках нет. Здесь обошлось без сбоев и технических неполадок.

Участок № 1315 в здании Дворца пионеров привлек свое внимание подозрительным автобусом, стоящим прямо перед входом в УИК. Выяснилось, что транспорт принадлежит Театру юного зрителя, он сломан и стоит здесь далеко не первый день. До обеда здесь успели проголосовать лишь 100 избирателей. Наблюдатели отметили весьма пассивную явку.

Фото 24.kg. Избирательный участок №1315

УИК № 1325 в школе-гимназии № 4. На входе дежурят сотрудники, измеряющие избирателям температуру и обрабатывающие антисептиком руки. Дополнительный стол со средствами для санобработки установлен и внутри помещения. К 12 часам дня свои голоса здесь отдали 111 из 2 тысяч 75 избирателей. Никаких очередей и сбоев. Гораздо активнее голосование шло накануне.

«Из 65 подавших заявления на голосование вне помещения вчера проголосовали 64 избирателя. Люди приходят понемногу. Мы ожидаем, что ближе к вечеру явка повысится», — сказала председатель УИК Элита Пак.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. На 12.00 на выборах президента проголосовали 9,23 процента избирателей, явка на референдуме составила 9,28 процента.