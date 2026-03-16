Референдум. Казахстанцы поддержали проект новой Конституции страны

Казахстанцы поддержали проект новой Конституции страны. Таковы предварительные итоги состоявшегося 15 марта референдума на основе данных экзитполов.
По сведениям Института евразийской интеграции, 86,7 процента проголосовавших поддержали новую редакцию Основного закона. Экзитпол института комплексных социальных исследований «Социс-А» показал 87,4 процента за.
Согласно данным института общественной политики партии «Аманат», за новую Конституцию проголосовали 88,6 процента участников опроса. Явка, по данным этого экзитпола, составила 72,1 процента.
Президент Касым-Жомарт Токаев тоже ознакомился с результатами экзитпола, проведенного в ходе республиканского референдума. После этого он выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы».
«Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического для нашей страны события. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свой голос за будущее нашей родины. Только что обнародованы результаты экзитполов, согласно которым можно с уверенностью сказать, что РК сделала свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу республики. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патриотизма, присущего нашим соотечественникам. Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников — Дня Конституции. Наши соотечественники проголосовали за обновление и модернизацию страны. Это наше общее достижение. Искренне поздравляю всех вас с этим знаменательным событием!» — сказал глава государства.