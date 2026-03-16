Референдум. Казахстанцы поддержали проект новой Конституции страны

Казахстанцы поддержали проект новой Конституции страны. Таковы предварительные итоги состоявшегося 15 марта референдума на основе данных экзитполов.

Фото Акорды. Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы»

По сведениям Института евразийской интеграции, 86,7 процента проголосовавших поддержали новую редакцию Основного закона. Экзитпол института комплексных социальных исследований «Социс-А» показал 87,4 процента за.

Согласно данным института общественной политики партии «Аманат», за новую Конституцию проголосовали 88,6 процента участников опроса. Явка, по данным этого экзитпола, составила 72,1 процента.

Президент Касым-Жомарт Токаев тоже ознакомился с результатами экзитпола, проведенного в ходе республиканского референдума. После этого он выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы».

«Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического для нашей страны события. Граждане Казахстана приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу. Они отдали свой голос за будущее нашей родины. Только что обнародованы результаты экзитполов, согласно которым можно с уверенностью сказать, что РК сделала свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу республики. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патриотизма, присущего нашим соотечественникам. Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников — Дня Конституции. Наши соотечественники проголосовали за обновление и модернизацию страны. Это наше общее достижение. Искренне поздравляю всех вас с этим знаменательным событием!» — сказал глава государства.