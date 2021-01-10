10:04
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Выборы
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. АСУ не работают, бюллетени кидают в обычные урны

Пользователи социальных сетей начали сообщать о неработающих автоматически считывающих урнах.

Так, экс-член ЦИК Атыр Абдрахматова сообщила, что не сработала АСУ на участке № 1046 в Бишкекском гуманитарном университете. Вместо нее установили обычную стационарную урну.

Она также рассказала, что к ней поступают сообщения о том, что АСУ не срабатывают на многих избирательных участках.
Журналисты Kaktus.Media также сообщили о замене АСУ на стационарную урну в жилмассиве «Ак-Орго». Причем урна оказалась только одна. Избирателям предложили кидать оба бюллетеня в одну урну. Избирателям пообещали, что позже проведут все бюллетени через АСУ.
Отметим, что ранее Центризбирком официально заявил, что на 11 избирательных участках в стране нет АСУ. Они расположены в отдаленных районах. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила на брифинге, что данные с этих участков доставят до близлежащих участков, где есть АСУ, и отправят на сервер.
Ссылка: https://24.kg/vybory/179275/
просмотров: 847
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Начато расследование по автобусам, перевозившим бесплатно граждан на Иссык-Куль
И. о. президента проголосовал на досрочных выборах президента и референдуме
На избирательных участках работают более 5 тысяч медиков
Более 18 тысяч избирателей проголосовали досрочно на выборах президента
В списки избирателей за рубежом включены более 49 тысяч кыргызстанцев
Выборы президента. ЦИК рекомендовано оштрафовать учредителя АзМИ
Открылся первый участок для голосования за рубежом
В Кыргызстане начались выборы президента и референдум по форме правления
Выборы президента. Ведущим ОТРК могут вынести официальное предупреждение
Популярные новости
Начато расследование по&nbsp;автобусам, перевозившим бесплатно граждан на&nbsp;Иссык-Куль Начато расследование по автобусам, перевозившим бесплатно граждан на Иссык-Куль
На&nbsp;избирательных участках работают более 5&nbsp;тысяч медиков На избирательных участках работают более 5 тысяч медиков
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
10 января, воскресенье
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. С потеплением уровень понизился во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. С потеплением уровень по...
09:52
В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
09:51
Начато расследование по автобусам, перевозившим бесплатно граждан на Иссык-Куль
09:48
И. о. президента проголосовал на досрочных выборах президента и референдуме
09:45
В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще три медицинских работника