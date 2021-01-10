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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Погода, предрешенность, усталость. Эмиль Джураев о низкой явке избирателей

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления в стране. Наблюдатели отмечают низкую избирательную активность. Эксперты высказались, почему важные политические события кыргызстанцы игнорируют.

Есть три основные причины низкой явки избирателей на досрочных выборах президента и референдуме. Об этом 24.kg сообщил политолог Эмиль Джураев.

По его словам, с одной стороны, на активности избирателей сыграла погода. «Зимнее время всегда нехорошее для выборов. Есть еще некое ощущение предрешенности исхода голосования, поэтому многие не сочли нужным идти голосовать. В-третьих, есть некая усталость от политической активности. Совсем недавно только голосовали, с достаточно хорошей явкой в октябре. Во что это вылилось, думаю, все через себя прочувствовали», — отметил он.

В то же время, по мнению политолога, необходимый 30-процентный порог для признания референдума состоявшимся, будет достигнут.

Отметим, что выборы президента признают состоявшимися при любой явке избирателей.

На 16.00 явка избирателей на референдуме по форме правления составила 26,55 процента, на досрочных выборах — 26,59 процента. Участки закроются в 20.00.

Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходит референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179388/
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