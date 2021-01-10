Садыра Жапарова с победой на выборах поздравил президент Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. Он опубликовал текст в своем микроблоге в Twitter.

President @ashrafghani extends his warmest congratulations and best wishes on the presidential election win of H.E. Sadyr Japarov, as the newly elected President of Kyrgyzstan. pic.twitter.com/4MhmjgY1UG — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 10, 2021

Гани Ахмадзай написал, что «горячо поздравляет нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова».

Отметим, что сегодня в республике завершились досрочные выборы президента и референдум по форме правления. По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента голосов.

Официальные итоги будут известны не позднее 24 января.