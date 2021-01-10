Садыра Жапарова с победой на выборах поздравил президент Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. Он опубликовал текст в своем микроблоге в Twitter.
Гани Ахмадзай написал, что «горячо поздравляет нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова».
Отметим, что сегодня в республике завершились досрочные выборы президента и референдум по форме правления. По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента голосов.
Официальные итоги будут известны не позднее 24 января.