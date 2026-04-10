Референдум перепишут под Конституцию. Что поменяется

В Жогорку Кенеш внесен проект конституционного закона «О референдуме Кыргызской Республики», который полностью пересматривает порядок проведения всенародного голосования.

Документ разработан ЦИК и должен заменить действующий закон от 2016 года, не соответствующий Конституции 2021 года.

Законопроектом предлагается выстроить четкую процедуру референдума по всей цепочке — от инициирования до подведения итогов. В частности, закрепляется, кто именно и на каком этапе принимает решения: президент, парламент и ЦИК. Это должно исключить дублирование полномочий и разночтения.

Отдельный блок касается организации голосования. Процедуры референдума фактически приравниваются к избирательным: вводятся единые правила идентификации граждан, оформления бюллетеней, работы комиссий, а также допускается применение дистанционного голосования.

Также уточняется порядок подсчета голосов и утверждения результатов. Роль ЦИК фиксируется как ключевая при подведении итогов, что должно снизить риски споров вокруг результатов референдума.

В справке-обосновании отмечается, что законопроект направлен на устранение правовых пробелов и создание единых правил проведения референдумов. Документ уже выносился на общественное обсуждение в ноябре 2025 года, замечаний не поступило.

Принятие закона, как подчеркивается, не потребует дополнительных расходов из бюджета.
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков» В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эп...
Подарки от делегаций больше не личные. Новый закон о протоколе внесли в ЖК
Нелегализованные авто с иностранными номерами вывезут из КР или утилизируют
Регистрация кандидата по избирательному округу № 19 Рамиса Джунусалиева отменена
МВД: Выезд на встречную полосу грозит штрафом в 15 тысяч сомов