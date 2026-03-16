Власть

Президент Казахстана анонсировал выборы в парламент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы в парламент, сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

По его словам, проведена масштабная агитационная кампания.

«Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи», — заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с молодежью, принимавшей активное участие в референдуме.

Он обратил внимание на то, что новая Конституция ориентирована прежде всего на молодежь. По словам главы государства, в Основной закон включены такие важные понятия, как волонтерская деятельность, наука, инновации и искусственный интеллект.

Накануне, 15 марта, в РК прошел референдум по проекту новой Конституции. 

К 20.00 участие в нем приняли 9,1 миллиона человек из 12,4 миллиона избирателей. Центральная комиссия референдума зафиксировала предварительную явку на уровне 73,24 процента.

Результаты объявят до 21 марта.
