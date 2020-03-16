Премьер: Есть большая вероятность проникновения нового вируса в Кыргызстан

«Круг сжимается. Мы должны готовиться к появлению коронавируса в Кыргызстане», — заявил сегодня на брифинге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в Казахстане и Узбекистане уже зафиксированы случаи коронавируса. При этом граждане и жители этих республик тысячами ездят друг к другу.

«Есть большая вероятность проникновения нового вируса в нашу страну. Это наша общая проблема, и надо бороться совместно. Нам необходимо соблюдать все рекомендации Минздрава», — заключил глава правительства.