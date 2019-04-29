Первое упоминание о кыргызах появилось в X веке до новой эры. Об этом 24.kg рассказал ученый-историк Кыяс Молдокасымов.

По его словам, обнаружили это упоминание китайские историки.

«В процессе изучения древних летописей они нашли подтверждение тому, что о древнем кочевом народе — кыргызах писал китайский император. Для науки и для всего кыргызского народа эта находка имеет огромное значение. Китайская сторона нам предоставит книгу на английском языке, где говорится об этом открытии и указываются источники», — сказал Кыяс Молдокасымов.

Он добавил, что кыргызские и китайские ученые продолжат исследование архивов.

В рамках рабочего визита в Пекин ранее президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул: кыргызская сторона заинтересована в совместном изучении китайских летописей об истории кыргызов и окажет необходимое содействие историкам.