В Петропавловске-Камчатском осудили кыргызстанцев: закидали камнями автомобиль

Шестерых граждан Кыргызстана признали виновными в хулиганстве и повреждении чужого имущества за то, что они закидали машину камнями в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает издание «Камчатское время».

Уточняется, что преступление было совершено 20 июня прошлого года.

Фото из архива. Шестерых граждан Кыргызстана признали виновными в хулиганстве и повреждении чужого имущества в Петропавловске-Камчатском

«Шесть мигрантов что-то не поделили с тремя земляками, которые в ходе выяснения отношений укрылись в стоявшем на обочине хэтчбэке на улице Топоркова. Противники подбежали к автомобилю и стали с силой кидать в стекла камни. В полиции сообщали, что два человека в машине тогда получили травмы. Инцидент получил широкую огласку благодаря тому, что конфликт сняли очевидцы, а запись попала в Cеть.

Всех участников нападения полиции удалось найти. Против них возбудили уголовные дела по статьям 213 (хулиганство) и 167 (повреждение чужого имущества) УК РФ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, всех подсудимых признали виновными. Как пояснили в пресс-службе городского суда, их приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей каждого.