В Бишкеке парня ранили ножом и переехали машиной. Подозреваемый задержан

Правоохранители задержали 18-летнего парня по подозрению в покушении на человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Инцидент произошел на улице Курманжан Датки (Алма-Атинская) сегодня, 14 мая, примерно в 03.00. В результате словесной перепалки парень ударил ножом оппонента, после чего, сев в машину, переехал его. Пострадавшим оказался 17-летний А.У., которого госпитализировали. было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство» УК КР.

Оперативники УВД Свердловского района задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний М.М., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.