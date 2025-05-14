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Происшествия

В Бишкеке парня ранили ножом и переехали машиной. Подозреваемый задержан

Правоохранители задержали 18-летнего парня по подозрению в покушении на человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Инцидент произошел на улице Курманжан Датки (Алма-Атинская) сегодня, 14 мая, примерно в 03.00. В результате словесной перепалки парень ударил ножом оппонента, после чего, сев в машину, переехал его. Пострадавшим оказался 17-летний А.У., которого госпитализировали. было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство» УК КР.

Оперативники УВД Свердловского района задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний М.М., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329022/
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