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Происшествия

Найдено тело гражданина, пропавшего на рыбалке у реки Кокомерен

Найдено тело гражданина, пропавшего на рыбалке у реки Кокомерен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в Жайылском районе Чуйской области 13 мая примерно в 21.55 поступила информация о том, что мужчина Ч.О., 1950 года рождения, отправился на рыбалку на реку Кокомерен и пропал без вести.

Для проведения поисковых мероприятий на место были привлечены 7 спасателей и 1 дрон от пожарно-спасательной части № 22 Жайылского района, 5 сотрудников МВД, 10 местных жителей — всего 22 человека.

С помощью привлеченных сил тело пропавшего человека было найдено возле реки (он не утонул).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329006/
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Найдено тело гражданина, пропавшего на рыбалке у реки Кокомерен