Скончался кыргызстанец, пострадавший во время конфликта с жителями анклава Сох

Сегодня умер житель села Чечме Кадамджайского района Айтбай Акынов, пострадавший во время конфликта между жителями узбекского анклава Сох. Информацию 24.kg подтвердили его родственники.

По их словам, Айтбая Акынова госпитализировали после столкновений жителей двух стран 31 мая в больницу Айдаркена.

«31 мая, когда сельчане проводили субботник у родника, Айтбай Акынов приносил еду. В это время началась стычка. Он на своей машине не смог сразу уехать с места событий. Его удалось увезти оттуда позже и сразу в больницу. В больнице подтвердили, что он получил инсульт. Мужчина 10 дней находился в коме. Не приходя в сознание, сегодня умер», — рассказали родственники.

Погибшему было 49 лет, у него осталось трое детей.

Напомним, что 31 мая в приграничном районе произошел инцидент, который начался с перепалки между жителями двух сел Кыргызстана и Узбекистана. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им. В ходе конфликта пострадали 25 человек, состояние двоих оценивалось как тяжелое.