Бывшего эксперта аппарата президента, избивавшего жену три дня, отпустили домой

Бывшего эксперта аппарата президента С.Т., обвиняемого в семейном насилии, отпустили домой. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре комендатуры Бишкека.

Уточняется, что такое решение принял Октябрьский районный суд.

Отметим, что в настоящий момент С.Т. является членом совета директоров одного из банков Кыргызстана. До этого он работал экспертом в аппарате президента.

Напомним, 10 апреля в УВД Октябрьского района обратилась гражданка Н.С. Женщина просила принять меры в отношении мужа, который на протяжении трех дней ее избивал. В этот же день милиция задержала бывшего чиновника.