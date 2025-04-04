Сначала диагностика. О правилах запуска аттракционов рассказали в Минприроды

Заведующий отделом промышленной безопасности Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Доолотбек Мундузбаев в эфире «Биринчи радио» рассказал о порядке ввода в эксплуатацию аттракционов.

По его словам, сначала специализированная организация проводит диагностику металлоконструкций, ремней безопасности и так далее. «На основании ее заключений делается паспорт, который должен регистрироваться в уполномоченном контролирующем органе. Кроме того, должен быть обученный персонал и ответственный за работу аттракционов», — сказал Доолотбек Мундузбаев.

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По его словам, раньше ссылались на технический регламент ЕАЭС, а в мае 2024 года вышло постановление кабинета министров о правилах безопасной эксплуатации аттракционов. Документ направлен на предупреждение аварий, инцидентов, травматизма на объектах при использовании оборудования аттракционов.

«В феврале 2025-го снят мораторий на проверки бизнеса, и мы начали плановые проверки. Будем привлекать специалистов, которые должны проверять соответствие аттракционов по всем параметрам», — отметил Доолотбек Мундузбаев.

Радиоведущий напомнил о смертельном случае в ущелье Чункурчак в июле 2024 года: мужчина прыгнул с канатом с высоты 25 метров, и оборвался трос. Он уточнил, проверяют ли службы подобные объекты.

Доолотбек Мундузбаев отметил, что для этого нужно разработать правила. «Входит ли джампинг в вид аттракционов, мы пока не знаем. Этот вопрос рассматривается», — заметил он.

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Что касается аттракционов в Иссык-Кульской области, чиновник добавил, что всем инспекторам межрегиональных управлений дали указания выдать всем предпринимателям уведомления о соблюдении техники безопасности при пользовании аттракционов и без разрешения не запускать в эксплуатацию.

«Работа в этом направлении сейчас ведется. Остановили некоторые аттракционы и без разрешения соответствующих служб в эксплуатацию вводить их не будут», — подчеркнул он.

Напомним, вечером 31 марта в парке Панфилова в Бишкеке произошел инцидент. На кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка упала во время движения сооружения. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.