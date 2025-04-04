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Общество

Продолжается строительство автодороги Ала-Бука — Джаны-Базар — Кировка

Продолжается строительство автодороги Ала-Бука – Джаны-Базар – Кировка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, строительные работы проекта капитального ремонта 100 километров дороги, соединяющей Ала-Буку и Чаткал, начались в 2023 году. В этом году планируется завершить укладку асфальтобетона на автодороге Ала-Бука – Жаны-Базар – Кировка. На данный момент заасфальтировано 32 километра дороги.

В настоящее время на участке с 29-го по 88-й километр ведутся работы по выравниванию дороги, расширению обочины, подготовке песчано-гравийной смеси.

Отметим, что с 35-го по 88-й километр была гравийная дорога, которая ни разу не асфальтировалась.

«А на остальных участках предстоит снять старый асфальт и приступить к укладке нового.
Данный проект разделен на четыре части и строится как двухполосная дорога грузоподъемностью 11,5 тонны», — говорится в сообщении.

пресс-службы Министерства транспорта
Фото пресс-службы Министерства транспорта. Ала-Бука – Жаны-Базар – Кировка

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324905/
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