Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль

Чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от криминального авторитета Камчи Кольбаева автомобиль. Об этом она написала на своей странице Instagram.

«Сегодня захотелось написать о брате Камчи Кольбаеве, который поддерживал меня все это время. Я решила рассказать о его подарке. После успешного выступления на мировом чемпионате в Париже в 2017 году он подарил мне новую автомашину Toyota C-HR. Если честно, в тот год я получила травму и была подавлена, но вы (Кольбаев) единственный, кто поддержал и мотивировал меня покорять новые вершины. Благодарю вас за всю вашу поддержку», — написала чемпионка.

Ранее сообщалось, что Айсулуу Тыныбекова получила от вице-президента Федерации женской борьбы Динары Исаевой ключи от автомобиля Toyota C-HR, 2018 года выпуска. Тогда Исаева отмечала, что спортсменка заслужила авто за то, что завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в 2017-м.

Фото из интернета. Ранее сообщалось, что Динара Исаева подарила ей автомобиль Toyota C-HR, 2018 года выпуска

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.