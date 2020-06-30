У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП

Возле центра урологии Национального госпиталя двое пациентов потеряли сознание и скончались. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что одному человеку в машине делали искусственное дыхание, а второй упал возле входа в клинику.

Как отметил 24.kg главный врач больницы Тилек Уметалиев, оба больных скончались от пневмонии. Врачи не успели их принять. По его словам, многие кыргызстанцы несвоевременно обращаются за медицинской помощью, поэтому смертельные случаи в результате тяжелой пневмонии учащаются.

В центре урологии Национального госпиталя развернули койки для приема больных с пневмонией.

Отметим, ранее министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил, что с марта в Кыргызстане от пневмонии скончались 54 человека.