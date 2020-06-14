ГУВД Бишкека опровергает недовольство участковых: все на службе

ГУВД Бишкека опровергает информацию о том, что участковые столицы намерены прекратить службу с понедельника, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники бишкекской милиции продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности в штатном режиме и никогда не позволят горожанам и гостям столицы остаться без защиты», — говорится в сообщении.

В ГУВД заверяют, что вопрос о выплате компенсаций сотрудникам милиции решается руководством МВД. Все документы направлены в Минфин для решения вопроса.

Ранее уполномоченные участковые рассказали, что приняли решение о невыходе на службу, потому что им не выплатили обещанные компенсации за службу во время действия режима чрезвычайного положения.