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Общество

ГУВД Бишкека опровергает недовольство участковых: все на службе

ГУВД Бишкека опровергает информацию о том, что участковые столицы намерены прекратить службу с понедельника, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники бишкекской милиции продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности в штатном режиме и никогда не позволят горожанам и гостям столицы остаться без защиты», — говорится в сообщении.

В ГУВД заверяют, что вопрос о выплате компенсаций сотрудникам милиции решается руководством МВД. Все документы направлены в Минфин для решения вопроса.

Ранее уполномоченные участковые рассказали, что приняли решение о невыходе на службу, потому что им не выплатили обещанные компенсации за службу во время действия режима чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155972/
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