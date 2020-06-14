Участковые Бишкека отказываются выходить на службу: им не выплатили компенсации

Участковые милиционеры Бишкека отказываются выходить на службу с понедельника, 15 июня. Об этом 24.kg сообщили источники в милиции.

По их данным, уполномоченные участковые приняли такое решение, потому что им не выплатили обещанные средства за службу во время действия режима чрезвычайного положения.

Они возмущены обманом правительства.

С участковыми встретился начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев. Он призвал к спокойствию и пообещал, что деньги милиционерам будут выплачены.

В апреле, выступая в Жогорку Кенеше, премьер-министр заявил депутатам, что сотрудники органов внутренних дел отказываются от дополнительных выплат во время пандемии.

Мухаммедкалый Абылгазиев заверял, что, несмотря на отказ, компенсации будут выплачены. Однако до сих пор никому из сотрудников правоохранительных органов деньги не выплачены.