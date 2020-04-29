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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Тест на коронавирус на лестничной площадке. Минздрав проводит расследование

Министерство здравоохранения Кыргызстана проводит расследование случая, когда анализ на коронавирус брали прямо на лестничной площадке. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Напомним, в Бишкеке начали массовое исследование для выявления новых случаев заболевания коронавирусом. Бишкекчане возмутились тем, как организована работа. Им не понравилось, что медики берут анализы у жителей одного из многоэтажных домов столицы в микрорайоне прямо на лестничной площадке.

«Мы сейчас изучаем вопрос. Ведется расследование. Мы выясняем, как и почему так получилось. Как только все факты установим, сообщим общественности», — прокомментировала ситуацию Айнура Акматова.

В Кыргызстане на сегодня подтверждено 729 случаев заражения коронавирусом. Больше половины заболевших выздоровели. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151390/
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