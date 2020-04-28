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Сюжет: Новый коронавирус

Бишкекчанин возмущен: медики проводят тест на коронавирус на лестничной площадке

В Бишкеке начали проводить массовое тестирование на коронавирус. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Сейчас.kg».

Мужчина прислал фото, на котором видно, как медики берут анализы у жителей одного из многоэтажных домов столицы в микрорайоне прямо на лестничной площадке. «Ужас, как не организовано. Машину скорой могли бы во дворе поставить и люди бы сами подходили туда. Сами разносят бактерии», — пишет бишкекчанин. 

В Кыргызстане на сегодня подтверждено 708 случаев коронавируса.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151369/
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