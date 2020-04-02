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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане двое зараженных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

На сегодня в реанимации с коронавирусом лежат пять человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

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По его словам, в Ноокатской территориальной больнице находятся два человека, в Ошской — два, в Джалал-Абадской — один. Двое из них в крайне тяжелом состоянии.

«Сейчас много возникает вопросов о зараженных в разрезе районов. В Сузакском районе Джалал-Абадской области — 48 человек, в Ала-Букинском — 3, в Аксыйском — 1, в Кара-Куле — 1. В Узгенском районе Ошской области — 3, в Кара-Суйском — 8, в Ноокатском — 19. В Московском районе Чуйской области — 1, в Сокулукском — 1, в Канте — 1. В Тюпском районе Иссык-Кульской области — 2 человека. В Баткенском районе — 1, в Кызыл-Кие — 2. В Оше — 10 зараженных, в Бишкеке — 8», — сказал Касымбек Мамбетов.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148869/
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