Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ноокатском районе

В Кыргызстане выявлено еще три новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших — шесть человек.

Новые очаги заражения выявлены в Ноокатском районе Ошской области. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

«Это все люди, которые посетили малый хадж. Пациенты изолированы, они находятся в боксированных палатах под наблюдением медиков, проводится соответствующее лечение. У них нет клинических признаков, бессимптомно, анализ был положительным», — сказал он.

Космосбек Чолпонбаев отметил, что сейчас ведется работа по выявлению людей, которые с ними контактировали.

Министр здравоохранения также обратился ко всем кыргызстанцам, кто вернулся из малого хаджа, с просьбой не паниковать, оставаться дома и не проводить никаких встреч.

«Если будут какие-то признаки заболевания, звоните врачам», — сказал он.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили 18 марта у троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.