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Общество

Убийство Айеркена Саймаити. Подозреваемые не являются гражданами Кыргызстана

Государственная регистрационная служба официально заявила, что Хусеин Ахметалиев и Абдулла Энвер, задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити в Стамбуле, не являются гражданами Кыргызской Республики и паспорта не получали.

О том, что они кыргызстанцы, подозреваемые заявили в ходе предварительного допроса.

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Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Убитый упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.

Саймаити ездил на машине генконсула КР в Стамбуле Эркина Сопокова, которого уволили.
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