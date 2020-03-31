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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП. Какие антикризисные финансовые меры предлагает правительство

Национальный банк Кыргызстана приложит все усилия для обеспечения необходимого уровня финансовой ликвидности банковского сектора. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, отмечая необходимость направить все силы для поддержания и восстановления экономической жизни в стране.

«Сегодня практически каждое предприятие чувствует на себе колоссальную нагрузку. Несмотря на тяжелую обстановку, мы должны помочь нашим предприятиям выйти из кризисной ситуации. Национальный банк совместно с коммерческими банками детально проанализирует ситуацию и примет исчерпывающие меры по изменению условий погашения кредитов. Это касается как основной суммы, так и оплаты процентов. Мы не должны допустить банкротства отечественных предприятий», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сложившаяся ситуация ведет к тому, что необходимо менять структуру экономики.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Мы должны сделать ее более независимой от импорта, особенно в сфере продовольственной безопасности. Импортозамещение — это самый правильный путь. У нас есть возможность начать путь к тому, чтобы большую часть необходимых товаров производить самим. В этом непростом процессе нам поможет Кыргызско-Российский фонд развития, для чего будет разработана специальная льготная программа», — отметил он.

Антикризисный план, который разработал кабмин:

  • рекомендовать НБ КР проводить разъяснительные работы среди населения о предпочтительности дистанционного банковского обслуживания;
  • рекомендовать НБ КР проводить кредитные аукционы в целях обеспечения банковской системы необходимым уровнем сомовой ликвидности для поддержания кредитования реального сектора экономики;
  • рекомендовать НБ КР облегчить пруденциальные требования к коммерческим банкам и НФКО на период до 1 января 2022 года;
  • провести работу с коммерческими банками по пролонгации и реструктуризации основных сумм и процентов по кредитам на срок не менее трех месяцев, включая проекты, финансируемые правительством КР и РКФР по линии поддержки малого и среднего бизнеса;
  • в целях предотвращения массового скопления людей продлить сроки проведения общих собраний акционеров до 1 июля 2020 года;
  • в целях поддержки отечественных производителей закрепить норму о предоставлении льгот отечественным поставщикам в размере 20 процентов при процедуре государственных закупок;
  • в целях содействия отечественным поставщикам, производителям и подрядчикам провести корректировку договоров по государственным закупкам по срокам, на соблюдение которых повлияло введение режима ЧС/ЧП;
  • привлечь средства РКФР, размещенных в ценных бумагах эмитентов РФ, для льготного кредитования секторов экономики КР;
  • упростить процедуры РКФР для обеспечения максимальной доступности к кредитным ресурсам;
  • провести работу с партнерами по совместному формированию фонда поддержки бизнеса, подверженных наибольшему негативному влиянию в связи с распространением коронавируса и объявлением режима ЧС/ЧП.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148614/
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