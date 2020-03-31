Режим ЧП. Какие антикризисные финансовые меры предлагает правительство

Национальный банк Кыргызстана приложит все усилия для обеспечения необходимого уровня финансовой ликвидности банковского сектора. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, отмечая необходимость направить все силы для поддержания и восстановления экономической жизни в стране.

«Сегодня практически каждое предприятие чувствует на себе колоссальную нагрузку. Несмотря на тяжелую обстановку, мы должны помочь нашим предприятиям выйти из кризисной ситуации. Национальный банк совместно с коммерческими банками детально проанализирует ситуацию и примет исчерпывающие меры по изменению условий погашения кредитов. Это касается как основной суммы, так и оплаты процентов. Мы не должны допустить банкротства отечественных предприятий», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сложившаяся ситуация ведет к тому, что необходимо менять структуру экономики. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Мы должны сделать ее более независимой от импорта, особенно в сфере продовольственной безопасности. Импортозамещение — это самый правильный путь. У нас есть возможность начать путь к тому, чтобы большую часть необходимых товаров производить самим. В этом непростом процессе нам поможет Кыргызско-Российский фонд развития, для чего будет разработана специальная льготная программа», — отметил он.

Антикризисный план, который разработал кабмин: