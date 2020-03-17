Пандемия коронавируса. Выпадения бюджета могут составить 20 миллиардов сомов

Выпадения из республиканского бюджета из-за коронавируса могут составить свыше 20 миллиардов сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, такая ситуация станет возможной, если прекратятся грузоперевозки, не будет импорта и экспорта, остановится производство, закроется ряд предприятий.

«Сегодня страна переходит на режим жесткой экономики. Будут максимально сокращаться расходы бюджета. Все расходы, без которых мы сегодня сможем обойтись, приостановим, за исключением защищенных статей. По результатам двух месяцев Налоговая служба выполнила план по сборам, но были выпадения у Таможенной службы», — рассказала Алтынай Омурбекова.