12:47
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Выпадения бюджета могут составить 20 миллиардов сомов

Выпадения из республиканского бюджета из-за коронавируса могут составить свыше 20 миллиардов сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, такая ситуация станет возможной, если прекратятся грузоперевозки, не будет импорта и экспорта, остановится производство, закроется ряд предприятий.

«Сегодня страна переходит на режим жесткой экономики. Будут максимально сокращаться расходы бюджета. Все расходы, без которых мы сегодня сможем обойтись, приостановим, за исключением защищенных статей. По результатам двух месяцев Налоговая служба выполнила план по сборам, но были выпадения у Таможенной службы», — рассказала Алтынай Омурбекова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146718/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Чрезвычайный режим будет введен, даже если коронавирусом заболеет один человек
Муфтият уже сегодня может запретить проведение жума-намаза во всех мечетях
Минфин обещает своевременно выплачивать зарплаты, пособия и пенсии
В кабмине надеются на стабилизацию ситуации по коронавирусу через три недели
В Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса
Расширен список стран, вернувшись из которых придется пройти карантин в больнице
В Бишкеке введен режим повышенной готовности
В Кыргызстане на три недели закроют кафе, где больше 50 мест
Рассылка о рейдах в школах и штрафах для родителей — фейк
Кыргызстан закрывает границу и вводит запрет на въезд иностранцев
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 марта
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;16&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 марта
В&nbsp;Кыргызстане самый низкий уровень госдолга на&nbsp;душу населения среди стран ЕАЭС В Кыргызстане самый низкий уровень госдолга на душу населения среди стран ЕАЭС
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;14&nbsp;марта. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 14 марта. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
17 марта, вторник
12:42
В парламенте просят правительство поддержать бизнес и дать отсрочку по кредитам В парламенте просят правительство поддержать бизнес и д...
12:42
ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
12:40
Дело Курсана Асанова. Дамирбека Пайзылда уулу отпустили под домашний арест
12:40
Чрезвычайный режим будет введен, даже если коронавирусом заболеет один человек
12:23
На кыргызско-казахской границе возобновили пропуск большегрузных машин