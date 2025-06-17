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Власть

Проводить глубинную очистку пляжей обяжут собственников и арендаторов зон отдыха

Проводить глубинную очистку пляжей обяжут собственников и арендаторов зон отдыха. Парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрил изменения в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и Кодекс о правонарушениях» во втором чтении.

Документом предусмотрена обязанность собственников и арендаторов, эксплуатирующих объекты рекреации, а также субъектов хозяйственной и иной деятельности вне зависимости от форм собственности, проводить глубинную очистку пляжных территорий с использованием специализированной техники.

Изменения по инициативе депутатов Замирбека Мамасадыкова, Динары Ашимовой и Винеры Раимбачаевой вносятся в целях улучшения экологической ситуации в прибрежной зоне Иссык-Куля.

Поправки в Кодекс о правонарушениях предусматривают ответственность за несоблюдение новых требований.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332902/
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