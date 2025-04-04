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Власть

В Кара-Суйском районе построят еще один логистический центр

Кабинет министров принял постановление о трансформации земли, расположенной в Кара-Суйском районе Ошской области из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и земли иного назначения». Документ опубликован в правительственной газете «Эркин-Тоо».

Отмечается, что 0,805 гектара орошаемой пашни переводится в другую категорию для строительства индустриально-логистического центра.

Аким Кара-Суйского района Канат Табалдиев уточнил 24.kg, что строительством объекта будут заниматься частные лица, которым и принадлежит участок. По его словам, владельцы сами обратились к властям с просьбой трансформировать их участок, чтобы они могли построить на нем индустриально-логистический центр.

В 2022 году также сообщалось, что кабмин трансформировал участок площадью 8 гектаров в Кара-Суйском районе для размещения индустриально-логистического центра. Канат Табалдиев сообщил, что этот объект почти достроен и его запуск запланирован на этот год.

 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/324914/
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