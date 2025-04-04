Закон о выборах. Парламент может стать элитным клубом для миллионеров

На парламентских слушаниях по законопроекту о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» Дастан Бекешев заявил, что новая избирательная система в предлагаемой редакции может сделать парламент элитным клубом для миллионеров.

Депутат отметил, что цель законопроекта — устранить политическую коррупцию. Но в законопроекте предлагается увеличить избирательный залог со 100 тысяч до 300 тысяч сомов и сделать его невозвратным.

«То есть участвовать будут те, кому не жалко этих денег. Обычный врач, пожарный, учитель, социальный работник не сможет принять участие. Надо сказать: ты бедный, сиди дома. Выборы только для богатых. Предлагаю оставить залог в 100 тысяч сомов», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что избирательный фонд также увеличивается вдвое с 10 миллионов сомов до 20 миллионов сомов.

«Опять же мы создаем возможность для тех, что умеет хорошо заливать деньги на выборы. Понимаю, инфляция произошла, аренда офисов подорожала, реклама, заработная плата агитаторов. Но давайте, хотя бы в полтора раза увеличим, а не вдвое. Сделаем 15 миллионов сомов. Потолок должен быть», — отметил нардеп.

Дастан Бекешев заметил, что количество агитаторов в проекте закона также увеличено с 500 человек до 1 тысячи.

«В 2021 году я вносил ограничения по агитаторам, потому что тогда партии «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан» могли неограниченное количество агитаторов нанимать за 3 тысячи сомов и говорить, чтобы они не агитировали, а приводили на выборы лишь членов семьи. Что будет, если мы сделаем 1 тысячу агитаторов? Один кандидат также заключит аналогичный договор по 3 тысячи сомов с каждым, и у него уже будет еще по 3 избирателя. За 3 миллиона сомов он официально купит 3 тысячи голосов. Это легализация подкупа. Этот законопроект уже юридически, фактически создает условия для того, чтобы парламент стал элитным клубом для миллионеров. Этого нельзя делать», — заявил депутат.