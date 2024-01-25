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Власть

Садыр Жапаров опровергает, что кримавторитет Камчи Кольбаев поддерживал его

«Криминальный авторитет Камчи Кольбаев во время октябрьских событий 2020 года поддерживал не меня, а Сапара Исакова (премьер-министр при президенте Алмазбеке Атамбаеве. — Прим. 24.kg)», — заявил глава государства Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

По словам президента, слухи о том, что его поддерживал Камчи Кольбаев, распространяли его тогдашние оппоненты и «Азаттык».

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«Их план состоял в том, чтобы очернить меня и вывести из игры перед выборами. Но по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, в 2020 году у людей уже открылись глаза, они стали многое понимать. Они не поверили таким слухам. Неважно, какая была информация, люди сами проанализировали, уточнили и выяснили правду. В результате большинство людей поддержало мою кандидатуру, и я был избран на пост главы государства», — рассказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул: есть все доказательства того, что Камчи Кольбаев поддерживал Сапара Исакова.

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«Тому есть полные доказательства. 6 октября Камчи Кольбаев подарил Сапару Исакову машину «Мерседес» с надписью «Вы с Атамбаевым будете ездить на этом автомобиле». 8 октября Камчи Кольбаев лично поручил ребятам из криминального округа «поддерживать Сапара Исакова и группу Атамбаева». Подобную информацию мы раньше слышали из телефонных разговоров через специальный отдел МВД. Они преступники: «Все силы объединились, Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев остались одни, весь народ поддерживает Сапара Исакова, он будет президентом». Такие выводы были сделаны 8 октября», — сказал глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285015/
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