Ситуация с «Кумтором». Аскар Акаев и Курманбек Бакиев опять объявлены в розыск

Бывший президент Аскар Акаев объявлен в розыск за злоупотребление должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией «Камеко». Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в свою очередь экс-премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов дали согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-глава «Кыргызалтына» Дастан Сарыгулов также дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности.

«Эти должностные лица после того, как мы им доказали, что они заключили невыгодное для нашей страны соглашение, вину свою признали. Но из-за истечения срока давности дела будем прекращать», — пояснил глава ГКНБ.

Он также отметил, что в 2003 году из-за реструктуризации генерального соглашения с «Камеко» доля Кыргызстана в компании Centerra была занижена на 25,7 процента (7,3 миллиарда сомов).

По обвинению в коррупции по этому делу к уголовной ответственности привлечен Аскар Акаев, которого опять объявили в розыск.

В 2009-м по заключению соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» за коррупцию привлечены экс-премьер Игорь Чудинов, экс-президент госконцерна «Кыргызалтын» Алмазбек Джакыпов (оба дали согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности).

Экс-глава совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Алексей Елисеев объявлен в розыск, бывший президент Курманбек Бакиев и его сын Максим также объявлены в розыск.