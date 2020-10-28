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Власть

Вице-премьер-министр Равшан Сабиров опроверг связь с Камчи Кольбаевым

Вице-премьер-министр Равшан Сабиров опроверг связь с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым. Об этом он сообщил журналистам в государственной резиденции «Ала-Арча».

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Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети

По его словам, он действительно отбывал наказание в одном учреждении вместе с вором в законе, но после тюрьмы с ним не виделся и не связывался.

«Я сидел в колонии № 47. Мы тогда активно занимались спортом, призывали всех и организовали футбольную команду, играли в шахматы и волейбол. После освобождения я не связывался ни с Камчи Кольбаевым, ни с кем-либо из них. А по его задержанию могу сказать, что это прерогатива правоохранительных органов», — заявил он.

Отметим, ранее в социальной сети опубликовали совместное фото Равшана Сабирова с кримавторитетом Камчи Кольбаевым и другими членами его ОПГ.

Ссылка: https://24.kg/vlast/171056/
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