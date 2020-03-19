Плохие условия карантина. Спикер ЖК призвал не выставлять в соцсети фото

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсудили вопрос коронавируса в стране.

Спикер парламента Дастанбек Джумабеков призвал кыргызстанцев соблюдать дисциплину и не выходить лишний раз на улицу.

«Ситуацию мы знаем. Конечно, мы все хотим победить болезнь. Для этого мы должны соблюдать порядок и дисциплину, к которой призывает правительство. Я бы попросил старшее поколение не беспокоиться. Говорят, что старики более подвержены этой болезни, но мы сильные. Единственная просьба — соблюдайте порядок и не выходите из дома. Приостановите свои мероприятия на ближайшие месяц-два. Научите этому молодежь», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Не быть безалаберными попросил сограждан спикер ЖК, отметив, что надо помогать друг другу.

«Долг каждого из нас — помогать друг другу. Давайте будем дружными и спокойными. Если вас отправили на карантин, то это правило тоже надо соблюдать. Не надо жаловаться на условия и выставлять это в социальные сети. Вы не на курорт приехали и не в четырех- или пятизвездочный отель. У этой болезни нет ушей, глаз, и она проникает незаметно. Правительство делает работу, старается. Да, есть и проблемы, давайте не жаловаться на условия», — сказал спикер.