15:19
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Плохие условия карантина. Спикер ЖК призвал не выставлять в соцсети фото

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсудили вопрос коронавируса в стране.

Спикер парламента Дастанбек Джумабеков призвал кыргызстанцев соблюдать дисциплину и не выходить лишний раз на улицу.

«Ситуацию мы знаем. Конечно, мы все хотим победить болезнь. Для этого мы должны соблюдать порядок и дисциплину, к которой призывает правительство. Я бы попросил старшее поколение не беспокоиться. Говорят, что старики более подвержены этой болезни, но мы сильные. Единственная просьба — соблюдайте порядок и не выходите из дома. Приостановите свои мероприятия на ближайшие месяц-два. Научите этому молодежь», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Не быть безалаберными попросил сограждан спикер ЖК, отметив, что надо помогать друг другу.

«Долг каждого из нас — помогать друг другу. Давайте будем дружными и спокойными. Если вас отправили на карантин, то это правило тоже надо соблюдать. Не надо жаловаться на условия и выставлять это в социальные сети. Вы не на курорт приехали и не в четырех- или пятизвездочный отель. У этой болезни нет ушей, глаз, и она проникает незаметно. Правительство делает работу, старается. Да, есть и проблемы, давайте не жаловаться на условия», — сказал спикер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147121/
просмотров: 789
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закрывать не будут
Коронавирус в Кыргызстане. Как не сойти с ума на фоне новостей о пандемии
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
В России зафиксировали первую смерть от коронавируса
Житель Сузака: Дезинфекция платная, антисептиков нет, медикаменты закончились
Из-за карантина бишкекчан просят воздержаться от посещения кладбищ
Ситуация с коронавирусом. В Кыргызстане ожидают прибытия из Алматы 160 граждан
Много сообщений. Штаб по коронавирусу не отвечает кыргызстанцам по горячей линии
Глава Минздрава рассказал, как лечат от коронавируса в Кыргызстане
Вместо туалета ведро. На условия карантина жалуются в Джалал-Абадской области
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков выступил с&nbsp;обращением Коронавирус в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением
В&nbsp;Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и&nbsp;компьютерные клубы из-за коронавируса В Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и компьютерные клубы из-за коронавируса
Премьер: Есть большая вероятность проникновения нового вируса в&nbsp;Кыргызстан Премьер: Есть большая вероятность проникновения нового вируса в Кыргызстан
Правительство будет контролировать цены на&nbsp;11&nbsp;видов товаров (обновлено) Правительство будет контролировать цены на 11 видов товаров (обновлено)
Бизнес
Все о&nbsp;коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает недвижимость в&nbsp;Бишкеке по&nbsp;сниженным ценам «Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам
Оплачивайте привычные услуги и&nbsp;покупки бесконтактно и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплачивайте привычные услуги и покупки бесконтактно и не выходя из дома!
Чем занять всю семью во&nbsp;время карантина? Чем занять всю семью во время карантина?
19 марта, четверг
15:09
Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закрывать не будут Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закр...
15:00
Коронавирус в Кыргызстане. Как не сойти с ума на фоне новостей о пандемии
14:57
Холод и плесень на стенах. Очередная жалоба на условия карантина под Бишкеком
14:53
Плохие условия карантина. Спикер ЖК призвал не выставлять в соцсети фото
14:51
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта