12:48
USD 86.71
EUR 95.46
RUB 1.03
Происшествия

Соцобъекты стоимостью 74 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность

Соцобъекты стоимостью 74 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Иссык-Атинского района Чуйской области, установлено, что ранее принадлежавшие государственному племенному птицеводческому заводу социальные объекты (детский сад, спортивный комплекс, отделение связи, очистные сооружения) с прилегающими земельными участками, расположенные в айыльном аймаке Нурманбет, не были переданы в муниципальную собственность и остались на балансе акционерного общества «А.К».

В результате принятых прокурорских мер социальные объекты стоимостью более 74 миллионов сомов возвращены в муниципальную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324900/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Выявлены факты незаконной выдачи дипломов в Баткенской области
Электронное уголовное дело — прокуратура начала обучать милицию новшествам
В Кара-Балте незаконно приватизировали баню с участком
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
В Бишкеке возбуждено уголовное дело по фактам коррупции в сфере госзакупок
В Майлуу-Суу утонул мальчик. Прокуратура возбудила дело на местный «Водоканал»
Мэрии Бишкека вернули участки, которыми пользовались незаконно
Прокуратура проверяет законность договоров аренды муниципального имущества
В Первомайском районе Бишкека назначен новый прокурор
Заявление об изнасиловании блогера в ИВС Баткена не подтвердилось
Популярные новости
Доставили в&nbsp;реанимацию. Медики о&nbsp;состоянии пострадавшей в&nbsp;парке Панфилова Доставили в реанимацию. Медики о состоянии пострадавшей в парке Панфилова
В&nbsp;Бишкеке задержана группа по&nbsp;подозрению в&nbsp;изготовлении гашишного масла В Бишкеке задержана группа по подозрению в изготовлении гашишного масла
В&nbsp;Александровке ночью легковушка врезалась в&nbsp;припаркованный на&nbsp;трассе прицеп В Александровке ночью легковушка врезалась в припаркованный на трассе прицеп
Водителя, ударившего патрульного в&nbsp;Бишкеке, водворили в&nbsp;ИВС Водителя, ударившего патрульного в Бишкеке, водворили в ИВС
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
4 апреля, пятница
12:43
Не оставлять детей без присмотра призывают спасатели Не оставлять детей без присмотра призывают спасатели
12:40
В Бишкеке очистили муниципальную базу от демонтированных объектов
12:38
Соцобъекты стоимостью 74 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность
12:37
В Чолпон-Ате прошел международный турнир по фехтованию
12:31
Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA