Соцобъекты стоимостью 74 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Иссык-Атинского района Чуйской области, установлено, что ранее принадлежавшие государственному племенному птицеводческому заводу социальные объекты (детский сад, спортивный комплекс, отделение связи, очистные сооружения) с прилегающими земельными участками, расположенные в айыльном аймаке Нурманбет, не были переданы в муниципальную собственность и остались на балансе акционерного общества «А.К».

В результате принятых прокурорских мер социальные объекты стоимостью более 74 миллионов сомов возвращены в муниципальную собственность.