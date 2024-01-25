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Сотрудники СИН нашли человека, который звонил депутату из ИВС

Служба исполнения наказаний нашла человека, который звонил депутату Жогорку Кенеша Нуржигиту Кадырбекову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, им оказался обвиняемый, который содержался под стражей в учреждении № 21. При обыске был обнаружен мобильный телефон.

«По факту служба внутренних расследований СИН начала служебное расследование в отношении сотрудников учреждения № 21. Обвиняемый помещен в штрафной изолятор», — говорится в пресс-релизе.

Ранее на заседании парламента Нуржигит Кадырбеков заявил, что ему позвонил подследственный из изолятора временного содержания. Он пожаловался, что с ним не проводится никаких следственных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285014/
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